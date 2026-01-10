Mato, Ivica i Davor poginuli su prije sedam godina u hidroelektrani: Sudski postupak još traje

Sedam je godina od tragedije u Hidroelektrani Dubrovnik u Platu, gdje su 2019. godine u požaru živote izgubili djelatnici Hrvatske elektroprivrede (HEP) Mato Maškarić, Ivica Zvrko i Davor Pozniak, a sudski postupak još uvijek je u tijeku.

Maškarić, Zvrko i Pozniak poginuli su u požaru koji je u jutarnjim satima 10. siječnja 2019. godine buknuo u Hidroelektrani Dubrovnik. Nakon što su ostali zarobljeni u podzemnoj strojarnici elektrane bezuspješno su se pokušali spasiti u odvodnom tunelu. Nakon opsežne potrage pronađeni su mrtvi.

Jedno tijelo pronađeno je istog dana oko 14 sati u odvodnom kanalu same hidroelektrane, a drugo navečer na obali mora u Cavtatu. Za trećim djelatnikom tragalo se do 13. siječnja navečer, kada je njegovo tijelo locirano u pomoćnoj cijevi odvodnog kanala hidroelektrane. U požaru je ozlijeđeno još sedam osoba, a HEP-u je pričinjena izravna i neizravna materijalna šteta velikih razmjera.

Istraga o tragediji trajala je 17 mjeseci, a optužnica koju je u kolovozu 2020. DORH podignuo protiv pet odgovornih osoba i HEP-a potvrđena je u lipnju 2021. godine.

Optužnicom se bivši direktor Pogona Mato Mišković i dvojica tadašnjih direktora u HEP Proizvodnji Nikola Rukavina i Željko Starman terete za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, odnosno da su nezakonitim postupanjem izazvali opasnost po život ljudi i imovine većeg opsega te je tim kaznenim djelom prouzročena smrt više osoba kao i imovinska šteta velikih razmjera.

Optužnicom se terete i dvojica nadzornika radova. Ivicu Nujića se tereti da je iz nehaja postupao protivno zakonskim propisima te izazvao opasnost za život i tijelo ljudi, uslijed čega su tim kaznenim djelom prouzročeni smrt više osoba i imovinska šteta velikih razmjera, a Miljenka Vučića da je iz nehaja, pri građenju, postupajući protivno propisima izazvao opasnost za život i tijelo ljudi, te je tim kaznenim djelom, posljedično, prouzročena smrt više osoba i imovinska šteta velikih razmjera.

"Radovi su izvedeni protivno odredbama"

U optužnici stoji da su oni kao odgovorne osobe koje su od druge polovice 2016. do 29. prosinca 2017. u Dubrovniku i Zagrebu pri izvođenju obnove pogona HE Dubrovnik počinili kazneno djelo jer su pristali 'da bez institucionalnog nadzora rekonstrukcije pogona nastanu propusti'.

"Navedeno se i dogodilo kad su tijekom 2017. godine, po izvođačima radova radovi u pogonu izvedeni protivno odredbama propisa koji određuju mjere opće zaštite od požara i zaštite od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja i propisa o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara", ističe se u optužnici.

Optužnica je podignuta i protiv pravne osobe HEP Proizvodnja d.o.o., koju DORH tereti za povredu dužnosti pravne osobe i odgovornost za kazneno djelo protiv opće sigurnosti.

Na zakazivanje ročišta na Županijskom sudu u Dubrovniku dugo se čekalo, najprije zbog pandemije i prostornih ograničenja dubrovačkog suda. Nakon ukidanja epidemioloških mjera sudac kojem je dodijeljen predmet je zatražio izuzeće, a drugom sucu, Nikši Lučiću, potom je trebalo vremena za pripremu u složenom predmetu.

Prvo ročište održano je 6. veljače 2023. godine, a svih šest optuženika izjasnilo se da nisu krivi. U dosadašnjem tijeku postupka saslušani su brojni svjedoci i vještaci, a nastavak suđenja najavljen je za kraj siječnja.