VIDEO Uragan Beryl pribižava se Jamajci: Na drugim otocima čupao drveće i krovove, raste broj poginulih

Uragan Beryl prijeteći je krenuo prema Jamajci u srijedu, nakon što je čupao drveće i krovove te uništio farme prolazeći preko manjih otoka u Karibima.

Broj poginulih u snažnom uraganu 4. kategorije popeo se na najmanje sedam, ali se očekuje da će porasti jer su komunikacije ponovno uspostavljene s otocima oštećenim poplavama i vjetrovima.

"Sve je uništeno, nema više ničega na Palm Islandu. Trebamo pomoć za sve", rekla je Katie Rosiak, generalna direktorica Palm Island Resorta u Svetom Vincentu i Grenadinima, jednom od najteže pogođenih područja u istočnim Karibima.

Gubitak života i šteta koju je prouzročio uragan Beryl posljedice su toplijeg Atlantskog oceana, što znanstvenici navode kao znak klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem što potiče ekstremne vremenske uvjete.

