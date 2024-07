Grad je u haustor strave doveo zaštitare, ali stanari i dalje žive u strahu: "Par dana je bilo mirnije, a onda.."

U haustoru užasa malo se toga promijenilo u proteklih mjesec dana. Stanari i dalje svjedoče istim prizorima kao i prije. Jedino su učestalije policijske intervencije.

Za susjede mira nema. Okružje je, kaže Morana, vrlo neugodno.



"Od trenutka kad je sve krenulo, ide uzlaznom nažalost. U trenu kad je stavljen zaštitar ovdje, 24 sata, konkretan zaštitar, je par dana bilo mirnije, ali sad smo u subotu je bio eksces, tučnjava, policija je dolazila i opet smo se vratili na početak", rekla je Morana.



Početak je za stanare bio zimus, kada je 200-injak metara od glavnog zagrebačkog trga otvoreno privremeno prenoćište za beskućnike. S toplijim danima stigli su i problemi jer, prema tvrdnjama stanara, prenoćište koriste i oni koji nisu u potrebi.

Pročitajte i ovo Beskućnici u Zagrebu Koliko ih ima, nitko pouzdano ne zna, no nisu svi zaboravili na njih: Iz Grada pozivaju da se jave za pomoć



"Prevareni smo od strane Grada. To je rečeno da će biti privremeno u toku zime i oni sad to odbijaju zatvoriti jer nemaju druga rješenja očito, a ne mogu cijeli problem oko beskućnika staviti u ovako mali haustor", rekao je stanar Vatroslav.



Iz grada i dalje apeliraju na strpljenje, a humanitarne udruge predlažu rješenje. No stanari Ilice 29 i dalje žive u strahu. Kako im je pogledajte u videoprilogu.



Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.