Biden ipak odustaje od kandidature? Navodno rekao da razmišlja o izlasku iz utrke

Američki predsjednik Joe Biden rekao je suradniku da je svjestan kako možda neće spasiti svoju kandidaturu ako javnost, nakon loše debate prošloga tjedna, idućih dana ne uspije uvjeriti da je sposoban za posao prvog čovjeka SAD-a, izvijestio je u srijedu list New York Times.

Nakon objave u novinama, glasnogovornik Bijele kuće Andrew Bates napisao je na društvenoj mreži: "Ta je tvrdnja apsolutna laž".

That claim is absolutely false. If the New York Times had provided us with more than 7 minutes to comment we would have told them so. https://t.co/SRTYIVTy7v