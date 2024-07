Stručnjak za terorizmu u Srbiji: Otkrio zašto je znakovit datum napada ispred izraelske ambasade

Prošlog tjedna Srbiju je potresao teroristički napad ispred izraelskog veleposlanstva, što je dovelo do niza uhićenja. Uhićenja su uslijedila i u Novom Pazaru, gdje je nekoliko osoba privedeno zbog poticanja na terorizam i veličanja napada. Zbog terorističkih prijetnji, u Srbiji je crveni alarm produljen do kraja tjedna.

"Ono što je zanimljivo vezano za napad je to da je on izveden na 10. godišnjicu u dan od uspostave tzv. islamske države ili kalifata u Siriji i Iraku i očito ima simbolički značaj. To se vidi iz oproštajne poruke napadača koji je prisegnuo, položio zakletvu novom kalifi prije nego što je krenuo u napad", za Dnevnik Nove TV rekao je stručnjak za terorizam Vlado Azinović.

Ovaj napad, pojasnio je, potvrđuje da je individualizacija postala trend u suvremenom terorizmu.

"Nemamo više klasičnih terorističkih grupa, ćelija koje izvode akcije, nego su napadači uglavnom pojedinci najčešće radikalizirani na društvenim mrežama. I polako nekako možemo zaključiti da profil ovog napadača odgovara profilu većine napadača pojedinačnih koje vidimo u posljednje vrijeme uglavnom u svijetu", napomenuo je u razgovoru s reporterkom Josipom Krajinović.

"Radi se najčešće gotovo tipski o mladim muškarcima, vrlo često usamljenim neuspješnim emotivno i ekonomski neostvarenim. U ovom slučaju je očito da je grupa koja se zbližila s ovim mladićem je čak našla i suprugu, što je za nekoga tko je i inače vjerojatno imao problema u kontaktima sa ženama, nešto što mu je bilo vrlo važno", dodao ja Azinović.

Azinović napominje da su mikrozajednice koje djeluju izvan službenih struktura često dobro povezane regionalno.

"U ovoj priči već vidite da je supruga iz Crne Gore, čovjek je iz Srbije. Neke privedene osobe su iz BiH, spominje se veza s Austrijom. To su otprilike neki elementi skoro svake od ovih priča koje srećemo u posljednje vrijeme", pojasnio je.

Komentirao je i terorističke prijetnje u BiH i Hrvatskoj.

"Ne vidim neke opasnosti općeg tipa, vidjeli smo da su posljednjih tjedan i FBI i EU upozorili na saznanja koja ukazuju na to da bi tokom ljeta moglo doći do pojedinačnih napada u zemljama EU i SAD-a, pogotovo u zemljama EU jer imate Europsko prvenstvo u Njemačkoj i imate nakon toga Olimpijadu u Parizu. To su sve meke mete. One su praktički idealne za izvođenje terorističkih napada, ali ne vidim neku posebnu opasnost tog tipa", istaknuo je.

"Često se terorizam uspoređuje s potresom. Znate da će se dogoditi, ne znate jedino kada će se dogoditi, kome će se dogoditi i na koji način. Tako da ne možemo nikada apsolutno otkloniti mogućnost da će se neki teroristički napad dogoditi. Naravno ne znamo kad, ne znamo gdje i ne znamo tko će biti izvršitelj, ali ne vidim neki poseban razlog za neku ozbiljnu paniku ili stvaranje neke histerije oko ovoga što se dogodilo u Beogradu", zaključio je Azinović.

