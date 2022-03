Objavljena je videosnimka uništavanja ruskog tenka kod Mariupolja.

Video je objavljen uz napomenu kako se radi o uništenju tenka ruskih snaga nakon višestrukih pogodaka protutenkovskih projektila u Mariupolju.

Video je snimila ukrajinska vojna postrojba AZOV. Središnja baza vojne postrojbe je u okolici grada Mariupolja.

Destruction of Russian Forces tank after multiple hits by ATGM in Mariupol.

Video from AZOV drone. pic.twitter.com/9B1MCxHEFX