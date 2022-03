Ruski napad na Ukrajinu ušao je u 21. dan. Brojni civili stradavaju u ratnom sukobu. Nastavljaju se pregovori zaraćenih strana.

7:35 I jučer su Rusi napadali ukrajinski glavni grad.

Vatrogasci gase vatru na napadnutoj zgradi u Kijevu Foto: Afp

Since Feb. 24, Russia’s aggression has killed thousands of Ukrainians, forced some three million to flee, and left cities and villages in ruins. https://t.co/0NypKx1G5Q

7:15 Uvjeti u Marupolju su "nepodnošljivi" i "pakao", opisali su za CNN svoja iskustva građani koji su napustii taj grad.

7:00 Ruska vojska, suočena s gubicima, pokušava doći do pojačanja iz cijele zemlje, prema posljednjoj obavještajnog procjeni koju je u utorak pustilo britansko ministarstvo obrane, piše CNN. Preraspoređuju se trupe s istoka i Armenije te Ruska pacifička flota.

6:38 Ukrajinski veleposlanik u Njemačkoj ocijenio je da je posredovanje bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schroedera između Kijeva i Moskve bilo neuspješno.

5:35 Rusija je izgubila do 40 posto postrojbi koje je poslala u Ukrajinu, objavio je glavni stožer ukrajinske vojske rano u srijedu.

Te ruske postrojbe su ili potpuno uništene ili više nisu stanju voditi borbe, navodi se u dnevnom biltenu stožera no bez preciznih brojki. Informacija se nije mogla neovisno provjeriti.

5:04 Stotine Europljana u privatnom aranžmanu svakodnevno stižu na jugoistok Poljske kako bi ponudili prijevoz ukrajinskim izbjeglicama, no za to se prvo moraju registrirati. Na granici provjeravaju se svi koji nude prijevoz izbjeglima.



5:00 Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u 21. dan. U srijedu će se nastaviti novi krug pregovora.

Dok ukrajnska strana oprezno i optimistično objavljuje da je Rusija ublažila svoj stav u pregovorima o mogućem sporazumu s Ukrajinom, ruski predsjednik Vladimir Putin u razgovoru s predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom kazao je da Kijev ne pokazuje ozbiljnu predanost pronalaženju obostrano prihvatljivih rješenja.

U velikom broju loših vijesti, u utorak je stigla jedna dobra - nuklerna elektrana Černobil ponovno je spojena na dalekovod koji je bio uništen. Generatori su ugašeni, a za sada nema informacija o saniranju i drugog dalekovoda.

Američki predsjednik Joe Biden priopćio je da je osigurao 13,6 milijardi dolara pomoći Ukrajini.

Istodobno, iz Pentagona se doznaje da ruske trupe i dalje slabo napreduju na terenu u Ukrajini. Navodi se da su i Rusi i Ukrajinci iskoristili oko 90 % svoje borbene moći. Očekuje se da će više oružja koje financira SAD stići u Ukrajinu tijekom srijede.

Premijeri Poljske, Češke i Slovenije stigli su u utorak navečer u Kijev. Jarosław Kaczyński, Petr Fiala i Janez Janša sastali su se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i premijerom Denisom Šmihaljom.

Rusija je uvela sankcije američkom predsjedniku Joeu Bidenu i državnom tajniku Antonyju Blinkenu. Od 15. ožujka ove godine, ruska 'stop lista' uključuje na temelju reciprociteta i brojne šefove odjela i poznate američke osobe.

Senat SAD-a u utorak je jednoglasno usvojio rezoluciju kojom se ruski predsjednik Vladimir Putin osuđuje kao ratni zločinac, što je rijedak iskaz jedinstva u duboko podijeljenom Kongresu.

U rezoluciji, koju je predložio jedan od vodećih republikanskih senatora Lindsey Graham, i koju su podržali senatori obiju strana, potiče se Međunarodni kazneni sud (ICC) u Hagu i druge države da pokrenu istrage ratnih zločina ruske vojske u invaziji na Ukrajinu.

