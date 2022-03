Iz Crvenog križa na društvenim mrežama su prenijeli stravična svjedočanstva ljudi zarobljenih pod ruskim granatama u Mariupolju.

Kako pišu, njihove kolege u ukrajinskom gradu Mariupolju sklonili su se zgradu u kojoj su njihovi uredi. Uz njih je i veća grupa građana.

Our colleagues in #Mariupol are taking shelter in our office.



This is how one described the situation 👇