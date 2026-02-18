Unutar ukrajinskog pregovaračkog tima pojavljuju se podjele. Jedna skupina podržava Krila Budanova, šefa predsjedničkog ureda, i zalaže se za brzi dogovor s Rusijom uz posredovanje SAD-a, dok je druga skupina povezana s Andrijem Jermakom, bivšim šefom predsjedničkog ureda, manje optimistična.

"Podjele se pojavljuju i unutar ukrajinske delegacije. Jedno krilo, usredotočeno na gospodina Budanova, vjeruje da bi interesi Ukrajine bili najbolje zadovoljeni brzim sporazumom predvođenim Amerikancima i boji se da bi se prozor za djelovanje uskoro mogao zatvoriti. No drugo krilo, očito još uvijek pod utjecajem kontroverznog bivšeg šefa kabineta Andrija Jermaka, koji je otišao u korupcijskom skandalu, mnogo je manje zainteresirano. Čini se da gospodin Zelenski balansira između njih, a istovremeno ima i vlastite ideje", piše Economist.

Informaciju koju je objavio ugledni list prenosi Ukrajinska Pravda, a navodi se da su i Rusija i Ukrajina odabrale pragmatičnije osobe za svoje pregovaračke timove 2026. godine. Posebno snažan dojam, kao de facto novi šef ukrajinske delegacije, ostavio je Kirilo Budanov, bivši šef ukrajinske obrambene obavještajne službe.

Jedan izvor blizak ukrajinskom timu procijenio je šanse za napredak u pregovorima kao "50:50".

Vladimir Medinski Foto: Afp

U međuvremenu, Kremlj je neočekivano ponovno imenovao Vladimira Medinskog na čelo svoga pregovaračkog tima. Kolumnist Economista opisuje Medinskog kao demagoga sklonog povijesnoj fantaziji.