Nakon što su mu agenti za borbu protiv korupcije pretresli stan, drugi najmoćniji čovjek u Ukrajini podnio ostavku

Andrij Jermak, drugi najmoćniji čovjek Ukrajine, šef kabineta predsjednika Volodimira Zelenskija i njegov saveznik koji je vodio ukrajinski pregovarački tim na mirovnim pregovorima, odstupio je u petak, nekoliko sati nakon što su agenti za borbu protiv korupcije pretražili njegov dom.
MLAĐA OSOBA
Horor na istoku Hrvatske: Odgojiteljica uhićena zbog širenja dječje pornografije
Ekskluzivno
Provjereno otkriva: Thompsonovi objekti u Čavoglavama izgrađeni bez ijednog dokumenta
Policija na terenu
Novi detalji napada na časnu sestru: Sama došla u bolnicu, otkriveno u kakvom je stanju
Jermak (54) je blizak prijatelj Zelenskoga još iz vremena kad je ukrajinski predsjednik bio televizijski komičar. Pomogao mu je u uspješnom političkom usponu u kojem je 2019. osvojio vlast kao politički 'autsajder'. Godinu dana kasnije preuzima vođenje Zelenskovog ureda, a igrao je i glavnu ulogu u pregovorima o miru s Rusijom i SAD-om.
Jermak, pravnik po struci, nije imenovan osumnjičenikom u korupcijskom skandalu, no oporbeni zastupnici, pa čak i dio onih iz Zelenskove stranke, zatražili su njegov odlazak zbog najgore političke krize u Ukrajini od početka rata.
Jermak je ranije u petak potvrdio da vlasti vrše pretres njegovog stana te potpuno surađuje s istražiteljima.
Ranije ovaj mjesec dvije antikorupcijske agencije otkrile su opsežnu istragu o navodnom mitu od 100 milijuna dolara u državnoj tvrtki za atomsku energiju.
Oporbena stranka Europska solidarnost u petak je priopćenjem pozvala na Jermakov odlazak i uklanjanje iz pregovaračkog tima, kao i na novu koalicijsku vladu i razgovore sa Zelenskijem.
"Pitanje mira i sudbine Ukrajinaca ne može ovisiti o osobnim ranjivostima i uništenim ugledima političara koji su dio korupcijskog skandala", stoji u priopćenju.
Napredak u borbi protiv korupcije ključni je element ukrajinskih ambicija prema članstvu u Europskoj uniji koje Kijev vidi kao ključno za izlazak iz ruske orbite.
Dvije antikorupcijske agencije osnažile su svoje djelovanje tijekom ruske invazije, no i objavile da su suočene s pritiskom raznih interesnih skupina.
Zelenski je prošlog srpnja nakratko ograničio njihovu neovisnost, no odustao od te odluke nakon prosvjeda Ukrajinaca i kritika međunarodne zajednice.
Zelenski je najavio da će razmotriti Jermakovog nasljednika u subotu. Odlazak njegovog saveznika događa se u vrijeme teške vojne situacije za Kijev te pregovora o miru predvođenih SAD-om.
"Rusija veoma želi da Ukrajina griješi”, rekao je Zelenski u petak. "S naše strane neće biti grešaka. Naš rad se nastavlja”.