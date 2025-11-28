Nakon što su mu agenti za borbu protiv korupcije pretresli stan, drugi najmoćniji čovjek u Ukrajini podnio ostavku

Andrij Jermak, drugi najmoćniji čovjek Ukrajine, šef kabineta predsjednika Volodimira Zelenskija i njegov saveznik koji je vodio ukrajinski pregovarački tim na mirovnim pregovorima, odstupio je u petak, nekoliko sati nakon što su agenti za borbu protiv korupcije pretražili njegov dom.

Jermak (54) je blizak prijatelj Zelenskoga još iz vremena kad je ukrajinski predsjednik bio televizijski komičar. Pomogao mu je u uspješnom političkom usponu u kojem je 2019. osvojio vlast kao politički 'autsajder'. Godinu dana kasnije preuzima vođenje Zelenskovog ureda, a igrao je i glavnu ulogu u pregovorima o miru s Rusijom i SAD-om.

Jermak, pravnik po struci, nije imenovan osumnjičenikom u korupcijskom skandalu, no oporbeni zastupnici, pa čak i dio onih iz Zelenskove stranke, zatražili su njegov odlazak zbog najgore političke krize u Ukrajini od početka rata.

Jermak je ranije u petak potvrdio da vlasti vrše pretres njegovog stana te potpuno surađuje s istražiteljima.

Ranije ovaj mjesec dvije antikorupcijske agencije otkrile su opsežnu istragu o navodnom mitu od 100 milijuna dolara u državnoj tvrtki za atomsku energiju.

Oporbena stranka Europska solidarnost u petak je priopćenjem pozvala na Jermakov odlazak i uklanjanje iz pregovaračkog tima, kao i na novu koalicijsku vladu i razgovore sa Zelenskijem.

"Pitanje mira i sudbine Ukrajinaca ne može ovisiti o osobnim ranjivostima i uništenim ugledima političara koji su dio korupcijskog skandala", stoji u priopćenju.

Napredak u borbi protiv korupcije ključni je element ukrajinskih ambicija prema članstvu u Europskoj uniji koje Kijev vidi kao ključno za izlazak iz ruske orbite.

Dvije antikorupcijske agencije osnažile su svoje djelovanje tijekom ruske invazije, no i objavile da su suočene s pritiskom raznih interesnih skupina.

Zelenski je prošlog srpnja nakratko ograničio njihovu neovisnost, no odustao od te odluke nakon prosvjeda Ukrajinaca i kritika međunarodne zajednice.

Zelenski je najavio da će razmotriti Jermakovog nasljednika u subotu. Odlazak njegovog saveznika događa se u vrijeme teške vojne situacije za Kijev te pregovora o miru predvođenih SAD-om.

"Rusija veoma želi da Ukrajina griješi”, rekao je Zelenski u petak. "S naše strane neće biti grešaka. Naš rad se nastavlja”.