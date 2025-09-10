Ukrajinski predsjednik: "Ovo je izuzetno opasan presedan za Europu"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorava da ulazak ruskih dronova u poljski zračni prostor predstavlja novu razinu eskalacije.

U izjavi, ukrajinski čelnik rekao je da je najmanje osam jurišnih dronova bilo usmjereno na Poljsku.

"Ovo je izuzetno opasan presedan za Europu. Danas se dogodio još jedan korak eskalacije - rusko-iranski Shahedi djelovali su u zračnom prostoru Poljske, u zračnom prostoru NATO-a. Nije se samo jedan Shahed mogao nazvati nesrećom, već najmanje osam jurišnih dronova usmjerenih prema Poljskoj", rekao je Zelenski, poručivši da Rusija treba osjetiti posljedice.

"Pauza u sankcijama trajala je predugo. Odgađanje ograničenja za Rusiju i njezine suučesnike samo znači povećanje brutalnosti udara", naglasio je.

"Rusija je preko noći lansirala oko 455 dronova i raketa na Ukrajinu, ciljajući 15 regija, piše Sky News.

Kao rezultat toga, jedna je osoba poginula u Žitomirskoj regiji;

A u Hmeljnickoj oblasti, napadnuta je radionica za šivanje, pri čemu su ozlijeđene tri osobe.

