Nižu se reakcije na Kekinovo uhićenje: "Imamo val nekakvih aktivnosti DORH-a, podsjeća me to na..."

U petak je uhićen glazbenik Mile Kekin u zajedničkoj akciji USKOK-a i policije zbog sumnji na malverzacije s nekretninama.

Na sve su reagirali vladajući i oporba.

Čim je njezin suprug napustio obiteljski stan, Ivana Kekin otišla je u sabor. Direktno na raspravu o opozivu Ivana Turudića. Za medije nije bila raspoložena, ali u njezinu obranu stali su čelnici platforme Možemo.

"To se događa danas. To je ključna stvar! Jel' to može biti slučajno? Da na dan kada se glasa o njegovom povjerenju, da ga se makne s te pozicije, on to radi?", poručio je Tomislav Tomašević, koordinator platforme Možemo.



Optužbe o tajmingu za Vladu - žalosne. "Da smo se mi ponašali na način kako se ponaša oporba u nekim ranijim situacijama, pa mi bi imali valjda zapaljene Banske dvore", rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade.

U obranu platforme Možemo stao je SDP. Njihov pokušaj opoziva Turudića je propao.



"Imamo val nekakvih aktivnosti DORH-a, podsjeća me to na modus operandi Mladena Bajića, uvijek kad bi u Sabor dolazila rasprava o radu GDO-a, on bi imao velike akcije da se stekne dojam da se nešto radi", rekao je Saša Đujić, saborski zastupnik.

"Možda svi muljaju, možda je pitanje toga da je netko zloupotrijebio tajming, a možda je netko i muljao. Možda su obje stvari istinite", zaključila je Marija Selak Raspudić, saborska zastupnica.

