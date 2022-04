Ukrajina se narugala ruskoj mornarici nakon što je njihov nacionalni ponos, krstarica Moskva - potonuo.

Ministarstvo obrane Ukrajine objavilo je tvit nakon što je njezin vodeći ratni brod, krstarica Moskva potonuo u Crnom moru.

"Ministarstvo obrane Ukrajine podsjeća rusku mornaricu da su crnomorski tjesnaci zatvoreni samo za ulaz", stoji u objavi na društvenim mrežama.

"Dio vaše flote koji ostaje na površini još uvijek ima izlaz", dodaju.

The Ministry of Defence of Ukraine reminds the russian navy that the Black Sea straits are closed for entry only. The part of your fleet that remains afloat still has a way out.