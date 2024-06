VIDEO Počelo je ono čega se mnogi boje, Ukrajina prvi put napala ruski teritorij zapadnim oružjem: Moskva već zaprijetila totalnim ratom

Ukrajinske snage tvrde da su uspješno pogodile ruski raketni sustav S-300 na teritoriju Rusije u Belgorodu koristeći oružje koje je isporučio Zapad.

"Prekrasno je gorio. To je ruski S-300. Na ruskom teritoriju. Prvih dana nakon dopuštenja korištenja zapadnog oružja na neprijateljskom teritoriju", objavila je ministrica ukrajinske vlade Irina Vereščuk u ponedjeljak na Facebooku uz sliku koja navodno prikazuje napad.

Ovo se dogodilo samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Joe Biden dao Ukrajini dopuštenje za izvođenje ograničenih napada američkim oružjem na ruskom teritoriju oko Harkiva. Nekoliko europskih zemalja također je ukinulo ograničenja o tome kako se oružje može koristiti.

Nije jasno je li oružje koje su Ukrajinci koristili u napadu na ruski teritorij isporučeno iz SAD-a, piše CNN.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tijekom vikenda je zahvalio Washingtonu što je dopustio korištenje američkih raketnih sustava HIMARS u regiji Harkiv, no rekao je da ono nije dovoljno. Ukrajina dugo upozorava da ograničenja koja su zapadne zemlje postavile na upotrebu njihova naoružanja znatno sputavaju sposobnost Ukrajine da se brani.

