Ukrajina ponovno zauzela naftne platforme blizu Krima: "To je od strateške važnosti"

U objavi na Telegramu, aplikaciji za razmjenu poruka, stoji da su kijevske snage ponovno zauzele platforme poznate kao 'Bojkovi tornjevi' u "jedinstvenoj operaciji". Rečeno je da su platforme od 2015. godine pod okupacijom Rusije koja je zauzela i anektirala Krim 2014., a Moskva ih je koristila u vojne svrhe od početka ruske invazije punog opsega na Ukrajinu u veljači 2022.

Pročitajte i ovo Pred stečajem Ona je bila ikona i heroina hrvatske desnice, a on jedan od najozbiljnijih takmaca Franje Tuđmana: Njihove stranke sada odlaze u povijest

Pročitajte i ovo Objavljeni brojevi Zagrebačke plaće rastu, pogledajte tko je zaradio najviše

Rusija nije zasad komentirala izvješće. Reuters nije mogao neovisno provjeriti informacije GUR-a. "Za Ukrajinu je ponovno preuzimanje kontrole nad Bojkovim tornjevima od strateške važnosti i, kao rezultat toga, Rusija je izgubila mogućnost da ih koristi u vojne svrhe", tvrdi GUR u videu objavljenom na Telegramu.

NEW: #Ukraine's military intelligence (GUR) claims to have recaptured the "Boiko Towers" drilling rigs in the Black Sea, after clashing with Russian.



GUR says “Russia occupied them [Boiko Towers] in 2015, and with the beginning of the full-scale invasion, used them for military… pic.twitter.com/m4v6WhtoF4