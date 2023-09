VIDEO Eksplozije pokraj ruskog vojnog stožera: Jedan dron se srušio i ozlijedio čovjeka

Prema drugoj novinskoj agenciji, TASS, tri su zgrade oštećene u gradu Rostovu na Donu, a jedna je osoba ozlijeđena kada se jedan od dronova srušio u središtu grada. Drugi dron u regiji Rostov pao je izvan grada.

Rostov je najveći grad u južnoj Rusiji i glavni je grad regije Rostov koja graniči s dijelovima istočne Ukrajine gdje bjesni rat. Dom je zapovjedništva ruskog južnog vojnog okruga, čija se 58. kombinirana armija bori protiv Kijevove protuofenzive u južnoj Ukrajini, prema istraživačkom centru Instituta za proučavanje rata (ISW).

U Rostovu se također nalazi zapovjedni centar ruske združene grupe snaga u Ukrajini kao cjelini i stoga je ključno logističko središte za rusku vojsku, prenosi The Guardian.

