Otkriveno što novi papa misli o američkoj vlasti: "JD Vance nije u pravu"

Mjesecima prije nego što je kardinal Robert Francis Prevost postao prvi američki papa, na društvenoj mreži X objavio je kritiku potpredsjedniku SAD-a JD Vanceu, uz dijeljenje članka koji je interpretaciju potpredsjednika o kršćanskoj doktrini nazvao "pogrešnom."

Članak, objavljen u mediju The National Catholic Reporter bio je odgovor na interpretaciju katoličkog učenja koju je Vance koristio da bi branio politiku deportacije predsjednika Donalda Trumpa.

Objava na X-u, koju je novi papa Lav XIV. podijelio u veljači, bila je samo jedna od nekoliko koje su isticale članke kritički nastrojene prema stavovima Trumpove administracije o imigraciji. U travnju je podijelio komentar katoličkog pisca koji se pitao vide li predsjednik Trump i predsjednik Nayib Bukele iz El Salvadora "patnju" koju uzrokuju njihove imigracijske politike.

"Zar vam savjest nije uznemirena? Kako možete šutjeti?", pitao je katolički analitičar Rocco Palmo.

Iako The New York Times nije mogao potvrditi je li to kardinal Prevost sam pisao objave ili je to radio neki njegov suradnik, profil je bio povezan s telefonskim brojem i email adresom za koje se vjeruje da su povezani s Lavom XIV. Skoro sve objave, koje datiraju od 2011. godine, dijelile su članke, izjave i komentare drugih crkvenih vođa.

U srpnju 2015. godine podijelio je članak kardinala Timothyja M. Dolana iz New Yorka koji je "antiimigrantsku retoriku" Donalda Trumpa opisao kao "problematičnu". Tri godine kasnije, podijelio je objavu kardinala Blasea J. Cupicha iz Chicaga, koji je rekao da u politici administracije koja odvaja migrantsku djecu od njihovih roditelja "nema ništa što je ni kršćansko, ni američko, ni moralno opravdano".

Kritika prema Trumpu uglavnom odražava stavove pape Franje, koji je također izrazio neslaganje s politikom deportacija, a kardinal se bavio i nekim kontroverznim aspektima američke politike. Godine 2020. podijelio je izjavu koju su potpisali sedam američkih biskupa, koji su rekli da su "slomljeni, zgroženi i bijesni" zbog ubojstva Georgea Floyda, koje su opisali kao "poziv na buđenje".

Godine 2017. podijeljena je objava senatora Chrisa Murphyja, demokrata iz Connecticuta, koji je kritizirao svoje kolege zakonodavce zbog odbijanja usvajanja zakonodavstva o kontroli oružja nakon masakra u Mandalay Bayu u Las Vegasu. Murphy je od tada postao jedan od najglasnijih kritičara Trumpove administracije.

U nekoliko objava dijelilo je članke protiv abortusa, uključujući jedan iz Katoličke novinske agencije koji je sadržavao izjave pro-life demokrata koji su kritizirali Hillary Clinton zbog prihvaćanja "ekstremne platforme za abortus".

Samo mali postotak objava odnosio se na američku politiku. Mnoge su bile na španjolskom jeziku i dijelile su obavijesti s Biskupske konferencije Perua, Američke konferencije katoličkih biskupa i Vatikana. Druge su se bavile pitanjima vjere i katoličke doktrine ili su podsjećale na posebne datume za Red svetog Augustina, redovnički red muškaraca i žena koji slijede učenja svetog Augustina iz 4. stoljeća, čiji je član i kardinal Prevost.