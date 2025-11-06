Učiteljica koju je ustrijelio šestogodišnji učenik dobila 10 milijuna dolara odštete

Porota je dodijelila 10 milijuna dolara odštete učiteljici u američkoj saveznoj državni Virginiji koju je 2023. ustrijelio šestogodišnji učenik, čime je zaključena tužba koju je podigla protiv ravnatelja zbog nemara.

Abigail Zwerner je rekla da zamjenik ravnatelja u osnovnoj školi gdje je radila u gradu Newport News ignorirao više izvješća da se na području škole nalazi vatreno oružje i da je vjerojatno u posjedu dječaka koji ju je ustrijelio u siječnju 2023. godine.

Policija je rekla da je dječak uzeo pištolj kalibra devet milimetara iz svoje kuće u u torbi ga donio u školu. Dječak je izvadio pištolj kada je došao u učionicu i ispalio metak u Zwerner, pogodivši je u dlan i prsa.

Zwerner, koja je evakuirala studente iz učionice čak i nakon što je ranjena, imala je pet operacija ruke, a metak joj je još uvijek u prsnom košu.

Deja Taylor, majka dječaka koji je pucao, osuđena je na 21 mjesec zatvora 2023. zbog posjedovanja vatrenog oružja u vrijeme kada je koristila psihoaktivne droge i zbog davanja lažne izjave pri kupovini oružja.

Suđenja bi mogla postaviti presedan o stupnju odgovornosti roditelja i školskih dužnosnika kada je riječ o pucnjavama u školama koje su proteklih desetljeća zahvatile Sjedinjene Američke Države.