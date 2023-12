Osmašica u školu donijela očevu sačmaricu, ubila kolegicu pa presudila sebi

Istražitelji su objavili kako je ukupno ranila pet osoba, a potom presudila sebi, javlja Reuters.

TASS je objavio kako je riječ o učenici osmog razreda. Na mjestu pucnjave su hitne službe, a sve okolnosti napada se istražuju. Navodno je od kuće donijela očevu sačmaricu.

Društvenim mrežama širi se snimka učenika koji s ruksacima na leđima bježe iz škole.

