VIDEO Masovni napadi dronovima iznad Rusije: Objavljeni detalji snažne ukrajinske odmazde, dronovi letjeli iznad Moskve

Rusija je osujetila više od 20 ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama iznad ruskog teritorija u proteklom danu, uključujući napade na glavni grad Moskvu, rekli su dužnosnici u nedjelju.

Dan ranije Moskva je pokrenula svoj najveći napad bespilotnim letjelicama na glavni ukrajinski grad od početka invazije u punom obimu.

Prema ruskom Ministarstvu obrane, 24 ukrajinske bespilotne letjelice uništene su iznad područja Moskve, Tule, Kaluge, Bryansk i Smolenske oblasti u posljednja 24 sata, javlja CNN.

Osim toga, ruska protuzračna obrana presrela je 53 ukrajinske bespilotne letjelice tijekom istog razdoblja iznad ukrajinskih područja pod kontrolom Rusije, navodi ministarstvo. Među njima su bili Harkov, Herson, samoproglašena Narodna Republika Donjeck (DPR) i samoproglašena Narodna Republika Lugansk (LNR).

"Sedamnaest projektila HIMARS MLRS (raketni sustavi za višestruko lansiranje) presretnuto je tijekom posljednja 24 sata", dodalo je Ministarstvo.

Gradonačelnik Moskve Sergey Sobyanin rekao je da nema izvješća o ozlijeđenima ili materijalnoj šteti. U ruskoj regiji Tula, jedan od dronova srušio se na stambenu zgradu, oštetivši prozore, a jedna je osoba zadobila posjekotine, rekao je guverner Tule Alexey Dyumin.

Napad koji je ciljao DPR oštetio je elektroenergetski sustav i ostavio dijelove regije bez struje preko noći, prema čelniku DPR-a koji podržava Rusiju, Denisu Pushilinu.

Rusko Ministarstvo obrane također je u nedjelju priopćilo da je njegova protuzračna obrana uništila dvije protuzračne rakete S-200 u zraku iznad Azovskog mora oko 11 sati ujutro po moskovskom vremenu (3 sata ujutro ET).

