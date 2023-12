Strava na kampusu: Sveučilišni profesor otvorio paljbu na pauzi za ručak, ubio najmanje tri osobe

Osumnjičenika je ustrijelila policija.

Kako doznaje CNN, napadač je 67-godišnji sveučilišni predavač i profesor povezan s fakultetima u saveznim državama Georgija i Sjeverna Karolina. Nije poznato na koji način je povezan s fakultetom na kojemu izveo napad pucajući iz vatrenog oružja na studente tijekom pauze za ručak.

Policija je ranije na konferenciji za novinare objasnila kako je njegov identitet poznat no neće ga javno objavljivati dok ne obavijeste ubojičinu obitelj.

Osim troje mrtvih i četvero ranjenih, nekoliko je osoba zatražilo medicinsku pomoć zbog napadaja panike, a dva policijska službenika tijekom potrage za žrtvama zadobila su lakše ozljede.

Vincent Perez, profesor u školi, poznat po inicijalima UNLV, rekao je za MSNBC telefonom da je čuo puno pucnjave prije nego što se sklonio u kampus.

"Rekao bih samo sedam, osam pucnjeva, jedan za drugim, glasno i jako glasno, Čim smo to čuli, otrčali smo natrag unutra i shvatili smo da je ovo prava pucnjava, i da je u kampusu aktivan strijelac."

My heart goes out to the @unlv family following today's horrific shooting that claimed the lives of 3 people. Our first responder community demonstrated a quick, cohesive response which undoubtedly saved additional lives. We will be working through the night to provide answers.

Nakon što su primili dojavu o osobi koja puca u kampusu, policajci su "odmah reagirali i djelovali spram osumnjičenika", rekao je glasnogovornik sveučilišne policije Adam Garcia medijima. "Osumnjičenik je mrtav", dodao je.

Šerif Kevin McMahill iz gradske policije Las Vegasa rekao je da više nema nikakve prijetnje zajednici, ali su glavni UNLV kampus i druge podružnice sveučilišta zatvorene na dan "iz opreza".

Policajci i dalje pretražuju svaku zgradu na prostranom terenu kako bi bili sigurni da "nema još žrtava", rekao je šerif.

Prva izvješća o incidentu pojavila su se oko podneva, a unutar otprilike pola sata policija Las Vegasa je izvijestila da je "osumnjičenik lociran i mrtav."

"Today is a tragic day for UNLV. We're all still in shock as we process the unfathomable event. Members of our community lost their lives and others were injured. My heart aches for our UNLV family." Message from President Keith Whitfield.