Društvenim mrežama širi se nova prijevara, preuzimanje paketa po povoljnim cijenama: "To su pokušaji krađe podataka s bankovnih kartica"

Fotografija skladišta i logo Hrvatske pošte, uz poruku - godišnje čišćenje skladišta, prodaja paketa za 1,95 eura. Ovakvi oglasi kruže po Facebooku, a da bi priča bila uvjerljivija, tu su i komentari ljudi koji su navodno preuzeli te pošiljke.



"Sve je sjajno, ali stiglo je tjedan dana kasnije. "Kako mogu sudjelovati?" U sortirnici Hrvatske pošte nema prodaje paketa po dva eura jer sve te Facebook objave su lažne.



"To su sve pokušaji zapravo krađe podataka odnosno podataka sa bankovnih kartica jer onog trena kad upišete svoje podatke s bankovne kartice, onaj cvv, zaštitni broj, tada nećete platiti tih 2 eura nego će vam skinuti puno više", rekao je Krešimir Domjančić, glasnogovornik Hrvatske pošte.

Pročitajte i ovo Istraga bi mogla potrajati Kakva će biti odluka? Završilo ispitivanje BBB-a u Grčkoj: "To bi mogla biti otegotna okolnost"

Fotografija skladišta najvjerojatnije nije uopće nastala u Hrvatskoj, a logo je ukraden. Kada se klikne na link - traže vas podatke pa pošta poziva na oprez. "Na što treba obratiti pozornost je kuda vas vodi taj link na koji ste kliknuli, službena domena pošte je posta.hr, ali u svakom slučaju i zdrav razum, ako nešto izgleda predobro da bi bilo istinito najčešće i je", rekao je Domjančić.

Upozoravaju na to i stručnjaci. A prevarantima je u trag teško ući. "Oni mogu server zakupiti u jednoj državi, nalaziti se u drugoj, domenu zakupiti u trećoj, tako da je potrebna međunarodna suradnja kako bi se njima ušlo u trag, a koriste i razne metode prikrivanja tragova", rekao je Jakov Kiš, Odjel za nacionalni CERT.

Pročitajte i ovo obilazak sjevera hrvatske Plenković o Dinamovom stadionu: "Sutra predstavljamo sporazum s Crkvom o rješenju problema"

Kruži i SMS poruka u kojoj Hrvatska pošta poziva da potvrdite svoju adresu i također je lažna. Vrijeme je i kada kruže prevare u internet trgovini. Iz CERT-a kažu kako su pronašli 1000 lažnih stranica za kupnju. "ZaštititI podatke i štoviše plaćat pouzećem", rekla je Sara iz Zagreba. "Vidim recenzije, ako ih ima puno i dobre su onda uzmem, odem tamo, ako ih ima malo i dobre su ne vjerujem", rekao jer Ruđer.

"Jako inače pazim i ne kupujem tako lako preko interneta", kaže Jasenka. No dovoljan je i trenutak nepažnje. "Koristiti kritičko razmišljanje prilikom korištenja internata svjesni da prevare postoje i promisliti zašto ih se podaci traže", rekao je Jakov Kiš. Ako dođe do prevare treba obavijestiti policiju. Na to poziva i Hrvatska pošta, ako ste nasjeli na prodaju paketa po samo euro i 95 centi.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.