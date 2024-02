VIDEO Golemi šumski požari u Čileu gutaju sve pred sobom: Najmanje 19 poginulih, više od 200 nestalih

U šumskim požaru u obalnom turističkom gradu Vina Del Mar u Čileu poginulo je najmanje 19 ljudi.

Prema riječima gradonačelnika više od 200 stanovnika se vodi kao nestali. Usto, plamen je progutao brojne kuće, piše BBC.

"Imamo izvješća s drugih mjesta gdje postoje naznake da bi moglo biti još mrtvih, ali nemamo potvrdu na terenu", izjavila je ministrica unutarnjih poslova Carolina Toha.

Snažan vjetar dodano otežava situaciju jer nosi zapaljeno lišće.

"Nikad nisam vidjela ništa poput ovog", rekla je 63-godišnjakinja za Al Jazeeru.

"Jako je stresno i bolno jer smo morali napustiti kuću, ali ne možemo dalje. Tu su brojni ljudi koji pokušavaju pobjeći, ali se zbog vatre ne mogu pomaknuti", dodala je.

#VIDEO : Passengers of a bus in Chile going through fire. #Chile pic.twitter.com/n3wBmOR88N

I don’t care about anything else. I want prayers for my family in Chile 🇨🇱 and prayers for everyone affected in these fires. pic.twitter.com/gkrZF0L2lQ