Podigli su kredit da bi svojoj deveteročlanoj obitelji osigurali život, a onda je u trenutku sve nestalo: "Suze, užas, noge su se odsjekle"

Živjeli su u kući najprije kao podstanari pa su uzeli kredit i odlučili je kupiti. I to su napravili pa onda u nekoliko minuta u požaru ostali bez krova nad glavom. Obitelji Tomašić iz Okešinca u općini Križ ima sedmero djece, a najmlađe dijete ima malo više od godinu dana.

"Prolazila sam gdje su blagovaona i boravak, klinci su tu taman bili i onda sam išla otvoriti vrata da vidim i kad sam otvorila plamen je buknuo prema gore i krenulo je gorjeti. Uzela sam klince, stavila ih van, vratila se po mobitel i zvala vatrogasce i zvala ljude da idu pomoći jer su klinci išli uporno za mnom unutra", ispričala je Ivana Tomašić.

Troje od sedmero djece u trenutku požara bili su s majkom kod kuće. Ostali u školi. Otac Alen bio je na poslu.

"Nisam ni bio svjestan što je bilo dok mi nije kliknulo u glavi i kad sam došao i vidio... suze, užas, noge su se odsjekle. Nisam znao što bi", rekao je Alen Tomašić.

Obitelj Tomašić u nekoliko je minuta ostala bez krova nad glavom, unatoč brzoj intervenciji vatrogasaca.

"Bilo nas je u kompletu devet vozila i 16 vatrogasaca. Bila je to nemoguća misija, to je starija kuća, suha građa i sve ostalo. A došlo je do zapaljenja dimnjaka", objasnio je Danijel Hržina, zapovjednik DVD-a Križ.

Sreća u nesreći je što se požar dogodio usred bijela dana, a dodatna nesreća je što su kuću tek kupili i to na kredit.

"Sredili smo i taman smo trebali prepisati kuću na sebe i onda to je u par minuta izgorjelo sve", kazala je Ivana.

Namještaj, odjeća, sve što je vrijedno nestalo je u plamenu, ali zato su brzo reagirali prijatelji i institucije. Općina je osigurala privremeni smještaj, donosi reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo.

"Obitelj je pozvana u općinsku upravu gdje smo dogovorili da im ustupimo stan u vlasništvu općine Križ. Stan doduše za deveteročlanu obitelj nije prikladan ako govorimo o veličini od 50-ak kvadrata, ali obitelj je useljena", rekao je Marko Magdić, načelnik Općine Križ.

Općina, prijatelji, susjedi, udruge, cjelokupni kraj. Svi su se aktivirali za pomoć obitelji. U subotu u Okešincu bila je simbolična izložba konja, s namjenom prikupljanjem novca za obitelj.

"Pokušao sam što više ljudi angažirati, da se pročuje, radi se o dobroj obitelji s jako dobrom djecom i da im se pomogne", objasnio je Nenad Hušar, prijatelj obitelji.

"Akcije su i dalje na repertoaru tako da nema uopće problema", istaknuo je Ivan Modrić iz udruge Moslavački kotlić.

Trenutno se traži građevinsko poduzeće za izvođenje grubih radova, a novčani prilozi mogu se uplatiti na račun obitelji: IBAN: HR9623400093206270451, Alen Tomašić.

