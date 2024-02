FOTO/VIDEO Dron pogodio rusku rafineriju, vatrogasci brzo prionuli na posao

Nakon napada dronom u subotu na rafineriju nafte u Volgograd u južnoj Rusiji izbio je požar koji je kasnije ugašen, priopćile su lokalne vlasti.

Rusija i Ukrajina međusobno napadaju energetsku infrastrukturu u udarima koji su osmišljeni kako bi prekinuli opskrbne linije i logistiku te demoralizirali protivnika dok pokušavaju preuzeti inicijativu u gotovo dvogodišnjem sukobu kojemu se ne vidi završetak.

Ruska energetska infrastruktura također je pogođena tehničkim kvarovima u proteklom mjesecu, što je doprinijelo neizvjesnosti na globalnim tržištima nafte i plina već potresenim sukobom na Bliskom istoku.

Guverner Volgograda Andrej Bočarov rekao je na Telegram kanalu lokalne uprave da u incidentu nije bilo žrtava. "Kao posljedica pada srušene bespilotne letjelice, izbio je požar u Volgogradskoj rafineriji nafte. Vatrogasne i spasilačke snage brzo su prionule na posao - požar je odmah lokaliziran, požar na otvorenom je eliminiran. Nema žrtava", rekao je.

Proizvođač nafte Lukoil, vlasnik rafinerije, nije zasad odgovorio na zahtjev za komentar.

