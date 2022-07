U sudaru dvaju manjih zrakoplova u zračnoj luci North Las Vegas nema preživjelih. Poginule su sve četiri osobe, a uzrok nesreće se istražuje.

Dva zrakoplova sudarila su se u zračnoj luci North Las Vegas, pri čemu su poginule sve četiri osobe u oba zrakoplova, rekli su zrakoplovni dužnosnici.

Zrakoplov Piper PA-46 pripremao se za slijetanje kada se sudario s Cessnom 172. Piper se srušio na polje istočno od piste, a Cessna je pala u obližnje jezero, javili su iz Federalne uprave za zrakoplovstvo.

