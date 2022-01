U sudaru je sudjelovalo šest vozila i 15 osoba od kojih je devet poginulo. Jedan je vozač, kako su rekli svjedoci, prošao kroz crveno svjetlo na semaforu.

U Las Vegasu dogodio se lančani sudar između šest vozila, a poginulo je devet osoba. Ukupno je u prometnoj nesreći sudjelovalo 15 ljudi.

"Nikada prije nismo vidjeli ovakav sudar s masovnim žrtvama", rekao je Alexander Cuevas, službenik za javno informiranje policije sjevernog Las Vegasa, piše ABC.

Dvije osobe bile su prevezene u bolnicu, ali jedna je kasnije preminula dok je druga osoba u kritičnom stanju. Neprilagođena brzina bila je okidač nesreće. Osam osoba poginulo je na mjestu događaja, od mladih maloljetnika pa do sredovječnih odraslih.

Automobil Dodge Challenger vozio je velikom brzinom netom prije nesreće, priopćila je policija. Svjedoci su navodno vidjeli kako je Challenger prošao kroz crveno svjetlo. "I uz to je udario u više vozila i bio je to kaotičan događaj", dodao je Cuevas.

