U paklu Avdijivke ruševine čuvaju promrzli vojnici bez oružja: "Leševi su posvuda, sve naši ljudi"

Ukrajina je priopćila u četvrtak da povlači snage iz nekih dijelova istočnog grada Avdijivke na bolje položaje nakon višemjesečnih teških borbi, a u bitki protiv ruskih vojnika pridružili su im se borci jedne od najboljih ukrajinskih brigada.

Rusija pokušava opkoliti i zauzeti Avdijivku, a ukrajinsko uporište u tom gradu čini se sve nesigurnije, s ugroženim linijama opskrbe.

Zauzimanje Avdijivke ključno je za cilj Rusije koja želi kontrolirati Donjeck i Luhansk koji čine industrijsku regiju Donbas, a predsjedniku Vladimiru Putinu to bi moglo koristiti da osvoji još jedan mandat na izborima u ožujku.

"U Avdijivki su na nekim područjima u tijeku manevri za povlačenje naših jedinica na povoljnije položaje, a na drugima su (manevri) za tjeranje (Rusa) s položaja", rekao je glasnogovornik ukrajinske vojske Dmitro Likovij na televiziji.

Pročitajte i ovo Predsjednik Sabora Jandroković o prijavi protiv Turudića: "Suci si međusobno kajlaju, meni to ne izgleda dobro"

Pročitajte i ovo mito i korupcija Mamić predsjedniku suda dao sat od 15.000 eura: "Htio sam ga imati na svojoj strani"

Jedna od najistaknutijih ukrajinskih borbenih postrojbi, Treća jurišna brigada, objavila je da je hitno premještena u Avdijivku kako bi osnažila postojeće kijevske snage. Brigada, koja se sastoji od jurišnog pješaštva, priopćila je da je stanje u Avdijivki "kao u paklu, prijeteće i nestabilno", ali da je napala ruske snage u nekim dijelovima grada i nanijela im teške gubitke.

Zamjenik zapovjednika postrojbe Maksim Zorin rekao je da su borbe bile puno žešće od bitke za Bahmut, kao i da su ukrajinske snage bile nadjačane i ljudstvom i oružjem u Avdijivki.

Likovij je rekao da je Rusija rasporedila oko 50.000 vojnika kod Avdijivke.

"Pridružuju im se tenkovi i druga oklopna vozila", rekao je.

Avdijivka, u kojoj je ostalo manje od 1.000 stanovnika od prijeratnih 32.000, smještena je sjeverno od Donecka pod ruskom kontrolom.

Nakon mjeseci teških borbi, čini se da su ruske snage okružile ruševine Avdijivke, gdje ozebline uzimaju danak ukrajinskim vojnicima, piše BBC.

Kako se ruska invazija približava kraju svoje druge godine, raspoloženje ukrajinskih branitelja je sve gore. Iscrpljenost i frustracija zbog nedostatka oružja te spoznaja da neće biti brze vojne pobjede, sve to uzima danak.

Na X-u je objavljena šokantna snimka uznemirujućeg sadržaja, a u njoj se objašnjava je je od 4000 ljudi iz brigade preživjelo tek 30 posto. "Leševi posvuda. Sve naši vojnici. Rat je, ali ovo... ovo je mašina za mljevenje mesa".

18+

"Out of 4,000 people, a brigade, 30% remain".



Russian soldiers film the battlefield just east of Krasnohorivka, to the northeast of Avdiivka.



"Corpses everywhere. They're all ours."

"There's war, but this... it was a meatgrinder here."



Show this video to anyone who thinks… pic.twitter.com/yJQQ2q1Cqc