Jandroković o prijavi protiv Turudića: "Suci si međusobno kajlaju, meni to ne izgleda dobro"

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u četvrtak kako ima dojam da se "suci međusobno kajlaju", osvrćući se na pritužbu protiv suca Ivana Turudića nadležnom sudačkom vijeću zbog povrede Kodeksa sudačke etike.

"Imam dojam da se kajlaju međusobno i jedan drugome smještaju kada mogu”, rekao je Jandroković novinarima, ukazujući na tajming.

Vrhovni sud izvijestio je u četvrtak da je predsjednik Visokog kaznenog suda uz suglasnost predsjednika Vrhovnog suda podnio nadležnom sudačkom vijeću pritužbu protiv suca tog suda Ivana Turudića jer prema izjavama proizlazi da se Turudić više puta sastajao s osobom protiv koje je pokrenuta istraga.

Napominju pritom da je proces izbora glavnog državnog odvjetnika u nadležnosti Vlade i Hrvatskog sabora, ali da je, sve dok glavni državni odvjetnik ne stupi na dužnost na koju je izabran on do tada sudac i za ocjenu postupaka suca nadležna je isključivo sudbena vlast.

Jandroković je napomenuo da je tijekom izbora predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića protiv njega također vođen stegovni postupak i bez obzira na to izabran je za predsjednika Vrhovnog suda.

"Tada je taj postupak vođen pred Državnim sudbenim vijećem (DSV) a sada vidim da od strane istog Dobronića u dogovoru ili uz njegovu suglasnost će se razmatrati pritužba protiv Turudića", kazao je Jandroković.

"Pitajte njih u pravosuđu zašto to jedan drugome rade, meni to ne izgleda dobro, imam dojam da tu ima i puno osobnog i da sama dinamika ukazuje da je to dublja pozadina nego samo ovo što vidimo iz priopćenja Vrhovnog suda", dodao je.

Podsjetio je i na raniji snažan pritisak dijela javnosti, lijevih političkih opcija , da se mimo zakona na poziciju predsjednice Vrhovnog suda imenuje Zlata Đurđević što nije prošlo.

"Politika je konfliktna djelatnost, tu se sudaraju različite političke opcije, svjetonazori i programi i nije za očekivati da svi podrže osobu koju predlaže vladajuća većina", zaključio je.

Upitan je li to vjetar u leđa oporbi uoči subotnjeg prosvjeda, Jandroković je rekao da se može i tako zaključiti.

Drži, međutim, da stranke koje organiziraju prosvjed ne predstavljaju snažnu političku alternativu aktualnoj vlasti i vladajućoj većini, te ukazao na njihove loše odnose.

Pogledajte odnose između Kreše Beljaka (HSS) i Darija Zurovca (Fokus), što su jedan drugom govorili, pa pogledajte što su jedni o drugima govorili Marijana Puljak (Centar) i Dalija Orešković (SSIP), što su govorili članovi SDP-a o Socijaldemokratima i obratno, rekao je predsjednik Sabora.

"Vidjet ćete da se radi o jako heterogenoj skupini, o ljudima koji se međusobno ne podnose, ali očito da ovdje iz želje da se popravi njihova politička situacija, iz želje da dobiju i određenu pozornost, kreću u ovaj predizborni skup", zaključio je.

Dodao je da prema istraživanjima te stranke ni ne dosežu potporu koja im je potrebna za većinu u Saboru. Da su ozbiljni i snažni, smatra, organizirali bi prosvjed na većem prostoru jer se prostor na Markovom trgu može popuniti s dvije tisuće ljudi.