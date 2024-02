VIDEO Izraelske snage upale u bolnicu! "Imamo informacije da se tamo nalaze taoci"

Izraelske oružane snage (IDF) ušle su u bolnicu Nasser na jugu Gaze u gradu Khan Younisu. IDF tvrdi kako ima pouzdane informacija da se ondje nalaze zarobljenici koje je Hamas oteo. Prema prvim navodima nekoliko osoba je ozlijeđeno u proboju.

Upad u bolnicu dogodio se dan nakon što vojska odlučila evakuirati tisuće izbjeglica koje su svoje utočište pronašle u bolnici. Khan Younisu glavna je meta izraelske ofenzive protiv Hamasa i nalazi se oko 10 kilometara jugozapadno od Rafaha iz čijeg područja IDF planira evakuirati više od milijun stanovnika.

Drugi je ovo zabilježeni upad IDF-a u bolnicu u Gazi. Prvi se dogodio krajem siječnja kada su izraelski vojnici, prerušeni u medicinsko osoblje, upali u bolnicu na Zapadnoj obali te ubili tri palestinca.

Israel has just bombed the patient ward inside Nasser hospital in Khan Younis just after 2am local time. At least 1 dead, and 6 wounded; all patients who were already victims of Israeli aggression. This is video I received from a doc inside the hospital in the aftermath pic.twitter.com/FnhLAj93ZX