Masovno trovanje maloljetnika alkoholom: "Među njima je bilo mlađih od 15 godina, i to s čak do 2,8 promila"

Na Vojno medicinsku akademiju u Beogradu dovedeno je 26-ero djece zbog trovanja alkoholom. Njih 12-ero bilo je u teškom stanju. Među njima je bilo mlađih od 15 godina, i to s čak do 2,8 promila alkohola u krvi.

Tim povodom oglasili su se iz kluba Sinner, u kojem se sve odvijalo.

"Klub Sinner bio je iznajmljen za privatnu proslavu. Uprava kluba nema veze sa sinoćnjim događajima. Ovim putem izražavamo žaljenje i brigu zbog neželjenih događaja", navodi se u objavi na Instagramu.

Nakon što je objavljeno da su se maloljetnici napili u beogradskom klubu Više javno tužilaštvo u Beogradu priopćilo je da će istražiti slučaj, javlja Nova.rs.

"Nakon saznanja iz medija Više javno tužiteljstvo formiralo je predmet radi utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja. Glavni tužitelj zatražio je da se utvrde odgovorni i da se u suradnji s policijom utvrde okolnosti slučaja", navodi se u priopćenju.

Osim alkoholiziranih maloljetnika bilo je i maloljetnih pacijenata povrijeđenih u tučnjavi.

Doktor Ivan Leković s Vojno medicinske akademije o maloljetnicima je rekao: "Među njima je bilo mlađih od 15 godina, i to s čak do 2,8 promila alkohola u krvi. To je ozbiljno stanje. Zabrinjava činjenica da maloljetnici dolaze u tako teškom stanju."