Belgorod pod napadom: Raste broj mrtvih i ranjenih, rakete pale na stadion i trgovački centar, ljudi zatrpani u ruševinama

Najmanje pet osoba je poginulo, a 18 ih je ranjeno u zračnom napadu na ruski grad Belgorod, rekao je guverner te regije.

Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju nekoliko vozila hitne pomoći parkiranih ispred teško oštećenog trgovačkog centra s razbijenim prozorima. Ruski dužnosnici rekli su da su sustavi protuzračne obrane srušili 14 ukrajinskih projektila iznad regije Belgorod, piše BBC.

Footage of a shelled shopping center in Belgorod .



According to local media, the death toll increased to 6, 10 people were injured.

People were inside the shopping centre.



UAF are doing in Belgorod what they did to Donetsk for a decade shelling and killing civilians. pic.twitter.com/I1UjfDQeko