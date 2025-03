Noćas su desetorica napadača, navodno povezanih a SNS-om, pretukla četvoricu studenata iz Novog Sada. Dvojica su teško ozlijeđena.

Studenti su navečer bili u jednom lokalu i centru gdje su pjevali ''Tko ne skače, taj je ćaci" što im je zabranjeno. Jedan od studenata Milan Stanković, koji je lakše povređen, rekao je za 021.rs da sve dogodilo između dva i tri sata ujutro. Rekao je da su dvojica završila u bolnici

"Dok smo bili u klubu, upozoreni smo da budemo na oprezu ako dođu SNS-ovi batinaši. Kolega koji je bio na ulazu je vidio da nas netko snima. Mi smo izašli van, odjednom je izašlo 10 povećih momaka sa remenjem u rukama, pitali su ima li problema. Mi smo digli ruke i rekli da nema problema i želimo samo dobar provod, a oni su nas napali", isprićao je i dodao da je jednom prijatelju slomljena vilica dok je drugi završio na neurokirurgiji zbog straha da je pretrpio unutarnje krvarenje.

Drugi student Vanja Vukas ispričao je da je on bio malo dalje i da je nekoliko muškaraca potrčalo prema njemu.

"Oni su mene ganjali kroz centar, ja sam trčao, gdje je mene zaustavila policija i stavila mi lisice. Ja sam dao do znanja policiji da pogleda iza i da vidi tko me naganja, ali oni su to ignorirali i pod izgovorom da me smire stavili mi lisice", kazao je Vukas koji je dodao da je sličnu situaciju prošao i prije četiri mjeseca kada je napadnut ispred jednog kluba. Tada je jedan čovjek iz osiguranja nosio i prsluk SNS-a.

"Ja sam mirnim razgovorom kolegi prenosio stavove o blokadama i situaciji u državi. On se na to uvrijedio, udario me je otvorenom šakom, onda su prišle još dvije osobe i udarile me. Policajcu sam rekao da me je napao član SNS i on me je pitao da li sam siguran da želim da to unese u zapisnik“, kazao je Vukas i dodao da do danas nije dobio nikakve povratne informacije policije o svom slučaju.

