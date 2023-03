U Njemačkoj je u ponoć počeo opći jednodnevni štrajk prometnog sektora u organizaciji sindikata zaposlenih u javnom sektoru Verdi i sindikata željezničara, koji će potpuno paralizirati željeznički, zrakoplovni i pomorski promet. Očekuje se da će problema u prometu biti do sredine tjedna.

Dvije najveće zračne luke u Njemčakoj, u Muenchenu i Frankfurtu, obustavile su letove. Njemački željeznički operater Deutsche Bahn otkazao je međugradske željezničke usluge.

Štrajk obuhvaća i vodni promet u Njemačkoj te autocesta pa se strahuje od velikih zastoja u ponedjeljak zbog preopterećenosti, ali i zatvaranja tunela koji zbog štrajka neće biti pod nadzorom.

S obzirom na to da gotovo svi zrakoplovi, vlakovi i autobusi u Njemačkoj vjerojatno neće prometovati u ponedjeljak, to će imati velike posljedice i na lokalni javni prijevoz.

Due to a strike by the German Union ver.di airport operations will be heavily disrupted at Frankfurt Airport throughout today. There will be no regular passenger flights. Passengers are requested to contact their airline and refrain from traveling to the airport. pic.twitter.com/5pGSlzvTPS