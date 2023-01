Čak 68 posto Francuza protivi se planu mirovinske reforme predsjednika Emmanuela Macrona. Najveći otpor dolazi iz sindikata te iz ljevičarskih stranaka, a protiv je i krajnja desnica. No, neki o francuskim uvjetima odlaska u mirovinu mogu već sad samo sanjati.

Francuzi bi trebali raditi dvije godine dulje, do 64 godine starosti, za punu mirovinu. Po Vladinu planu, dob za mirovinu podizala bi se postupno za tri mjeseca na godinu od rujna tako da bi cilj od 64 godine starosti bio uveden 2030. godine. Od 2027., osam godina prije od planiranog u ranijim reformama, morat će se raditi 43 godine za punu mirovinu.

Reformu kritiziraju socijalisti, krajnja ljevica i krajnja desnica, a više od milijun Francuza je već zbog toga izašao na ulice, uz podršku većine stanovništva te zemlje.

Farid Borsali, koji ide na prosvjed, ima 56 godina i radi u jednoj tvornici Peugeota kod Pariza: ''Mi radimo u smjenama i ja sam noćna smjena. Nemoguće da tako moram raditi dok mi bude 64 godine. Ako moram raditi dvije godine duže, to znači živjeti dvije godine manje''.

Koliko god je to Francuzima neprihvatljivo, Nijemci bi mogli tek sanjati o takvim uvjetima: ovisno o godini rođenja, oni će u mirovinu s više od 65, a uskoro tek kad navrše 67 godina, piše Deutsche Welle.

Dan nacionalnog štrajka u Francuskoj: Ne rade javne službe, otkazani letovi, problemi s javnim prijevozom...

Teško je uspoređivati mirovinske sustave u EU, ali jedna im je stvar zajednička

Mirovinske sustave među zemljama Europske unije teško je uspoređivati, ističe Monika Queisser iz Organizacije za ekonomsku suradnju (OECD), no svi u Europi su suočeni s golemim problemom.

''Najprije je tu činjenica kako je već u šezdesetima posvuda pao broj novorođenih, a onda je tu i činjenica da se može očekivati duži život. Sad se mora vidjeti kako da se to dodatno opterećenje tako podjeli da ne padne samo na leđa mladih, ali to se mora i financirati'', upozorava Queisser.

U Europi postoje velike razlike među zemljama u sva tri ključna pitanja: u navršenoj životnoj dobi za mirovinu, koliko čitav mirovinski sustav opterećuje državni proračun i, što je umirovljenicima valjda najvažnije, kolika će biti mirovina u usporedbi s posljednjom plaćom?

Skraćeni radni tjedan i dalje kao SF: Umjesto da radimo kraće za više, radit ćemo duže za isto ili još i manje?

Kod starosti, tu je gotovo redovito razlika između teorije – dakle zakonske odredbe i prosječne dobi kad se doista odlazi u mirovinu.

U Nizozemskoj je propisano da se radi do 66 godina i tri mjeseca starosti, ali realno se odlazi u mirovinu sa 63,4 godina

U Njemačkoj se dob postupno povećava i sad su došli na red oni koji moraju raditi do 63,8 godina, ali odlaze par mjeseci ranije i slično kao u Nizozemskoj, sa 63,2 godine

U Francuskoj jest teorija otići u mirovinu sa 62 godine, ali zapravo se prestaje raditi već sa 60,7 godina.

Još kraće se radi u Grčkoj: i tamo se odlazi sa 62 godina, ali dobni prosjek novopečenih umirovljenika je samo 59,5 godina.

Kod Francuske, makar je tu granica razmjerno niska, treba upozoriti kako će punu mirovinu dobiti samo oni koji su i počeli raditi - i uplaćivati za mirovinu točno na svoj 20. rođendan, dakle koji su napunili 42 godina staža.

Svi imamo pravo na njega i trebali bismo ga koristiti svaka tri mjeseca: ''Potreban nam je kao i san''

Koliko umirovljenici dobivaju?

No bez obzira na to, Francuzi dobivaju lijepu mirovinu: po statistikama OECD-a, mogu računati na 74 posto onoga što su posljednji put dobili na račun kao plaću, u Njemačkoj je to samo 53 posto. Talijani se mogu nadati čak 82 posto posljednje neto plaće, Grci čak 84 posto.



Usporedbe radi, stanovnici Litve će dobiti manje od trećine – 31 posto, a Nizozemci gotovo čitavu plaću: 89 posto. U Grčkoj će već za svoj 60. rođendan većina biti u mirovini, a ona neće biti mnogo manja od plaće koju su primali.

U Italiji i Grčkoj mirovine su više od 15 posto državnog proračuna, a i u Francuskoj je to 13,4 posto. U Njemačkoj umirovljenicima odlazi tek 10,4 posto troškova države, a u Nizozemskoj, iako s odličnim mirovinama, tek pet posto proračuna odlazi umirovljenicima, no tamo i tvrtke i zaposleni redovito uplaćuju i u dodatne mirovinske fondove samih tvrtki ili strukovnih udruga.

Takva kombinacija državnih i privatnih mirovinskih fondova je raširena i u drugim skandinavskim zemljama kao što su Danska ili Švedska, ali i Irci nemaju drugog izbora nego uplaćivati u dodatni mirovinski fond jer njihova država za umirovljenike odvaja samo 3,3 posto svojih troškova.