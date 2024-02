VIDEO Rusi dronovima napali trgovačko područje u Odesi: Poginulo troje ljudi

Ruska bespilotna letjelica pogodila je trgovačko područje u ukrajinskoj crnomorskoj luci Odesi i usmrtila tri osobe, rekli su u petak ukrajinska vojska i regionalni guverner Oleh Kiper.

Vojska je rekla da je Rusija tijekom noći lansirala 31 bespilotnu letjelicu na Ukrajinu, a protuzračna obrana uništila je 23 od njih.

U objavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, vojne južne snage rekle su da su presrele devet bespilotnih letjelica, ali je jedna udarila u područje blizu luke i izazvala požar.

Odesa is a russian city, told alkoMedvedev yesterday to journalists.



And during the night, russians attacked the Odesa region with Shahed-type drones and missiles, resulting in three known casualties.



Air defense forces shot down 9 kamikaze drones. pic.twitter.com/b1mkF3Lj2N