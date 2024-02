VIDEO/FOTO Požar progutao zgradu od 14 katova: ''Vidjela sam ljude koji su spaljeni i viču upomoć s balkona''

Zgradu od 14 katova u Valenciji zahvatio je veliki požar u četvrtak oko 17:30, a vjetar je dodatno raspirivao vatru i raširila se u roku desetak minuta.

S požarom se borilo 20 vatrogasnih ekipa, a ozlijeđeno je šest vatrogasaca i jedno malo dijete. Ozlijeđeno je još 14-ero ljudi, a četiri su osobe poginule. Traga se za još najmanje 19 osoba, javlja BBC.

"Vatrogasne službe rade isključivo na hlađenju vanjskih dijelova zgrade'', kazao je zamjenik ravnatelja za hitne slučajeve Jorge Suarez, javlja CNN.

Na jednoj od dramatičnih snimki može se vidjeti kako su vatrogasci spasili oca i kćer koji su od plamena pokušali pobjeći preko balkona.

Vatrogasci su uspjeli dizalicom spasiti nekoliko stanara sa zgrade.

Jedna od svjedokinja koja živi nasuprot stambenog bloka rekla je lokalnim medijima: ''Vidjela sam ljude koji su spaljeni i viču upomoć s balkona. Osjećam se uništeno. Napustila sam svoj dom i sišla na ulicu u slučaju da plamen prijeđe na našu zgradu. Samo sam zgrabila svoju torbicu, ništa drugo", prenosi Mirror

U zgradi se nalazilo 138 stanova, a u njima je živjelo oko 450 ljudi. No ne zna se koliko je njih bilo u svojim stanovima u trenucima užasa.

Požar je počeo na četvrtom katu i brzo se proširio na ostatak zgrade, a plamen je potom prešao i na susjednu zgradu, ispričali su svjedoci.

Valencia. Apocalyptic 🔥 not so far from home. 14-story building completely on fire 😱 pic.twitter.com/5Es8mYbeNb — Gianluca Fiorelli (@gfiorelli1) February 22, 2024

Lokalni mediji javljaju kako je ispred zgrade postavljen šator za hitno medicinsko zbrinjavanje ozlijeđenih, a na teren je poslana i vojska.

Pročitajte i ovo Teška nesreća VIDEO Ovako izgleda lančani sudar više od 100 automobila: Ima ozlijeđenih

Pročitajte i ovo Uspjeh Odiseja VIDEO Američka letjelica sletjela na Mjesec, prvi put nakon više od 50 godina!

U samo pola sata plamen je zahvatio cijelu zgradu koja je dovršena 2008. godine.



S obzirom na karakteristike zgrade, vatrogasci nisu mogli ući kako bi se pozabavili požarom iznutra, objasnio je Suarez i rekao da se ne zna kada će moći ući unutra.

Fire and chaos fire in Valencia, Spain, destroyed two high-rise buildings. pic.twitter.com/IvTk0yzu4l — Readean (@readeancom) February 23, 2024

Plamen se vrtoglavom brzinom proširio na aluminijske ploče fasade. One su obložene poliuretanom, vrlo zapaljivim materijalom, objasnila je Esther Puchades, stručnjakinja s Fakulteta tehnološkog inženjeringa, koja je ranije provela vještačenje u toj zgradi, piše El Pais.

Taj materijal iako je legalan, više se ne koristi u toj mjeri nakon tragedije u Londonu kada je izgorjela zgrada Grenfell Tower, gdje su život izgubile 72 osobe.

I inženjer David Higuera sumnja da je obloga zgrade uzrok brzog širenja požara: ''Aluminijske ploče s pjenastim izolatorom koje čine vanjski sloj zgrade vrlo su dobre u izolaciji od topline i hladnoće, ali vrlo zapaljive.''