Uveden policijski sat u centru Los Angelesa. Trump: "Napadaju nas strani neprijatelji"

Gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass uvela je policijski sat u centru Los Angelesa koji će biti na snazi od 20 sati u utorak do 6 sati u srijedu po lokalnom vremenu, poručivši da to čini kako bi zaustavila one koji "iskorištavaju predsjednikovu kaotičnu eskalaciju" raspoređivanjem pripadnika Nacionalne garde i marinaca.

"Proglasila sam lokalno izvanredno stanje i uvela policijski sat za centar Los Angelesa kako bih zaustavila vandalizam i pljačku", rekla je Bass novinarima na večernjoj konferenciji za novinare, govoreći o značajnoj šteti na poduzećima i nekretninama.

"Policija će uhititi pojedince koji prekrše policijski sat, bit ćete procesuirani", dodala je.

Gradonačelnica je ubrzo i na X-u objavila da uvodi policijski sat od 20 sati (po lokalnom vremenu) za centar Los Angelesa i navela da to čini kako bi "zaustavila zlonamjerne aktere koji iskorištavaju predsjednikovu kaotičnu eskalaciju".

"Ako ne živite ili ne radite u centru Los Angelesa, izbjegavajte to područje", napisala je.

Prosvjedi u Los Angelesu protiv imigracijskih racija i deportacija migranata traju od petka, a američki predsjednik Donald Trump odlučio je na njih odgovoriti raspoređivanjem 4000 pripadnika Nacionalne garde i 700 marinaca, protivno preporukama kalifornijskih vlasti.

Meksička predsjednica poriče optužbe o poticanju nasilja u Los Angelesu

Američka ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem prozvala je u utorak meksičku predsjednicu Claudiju Sheinbaum da potiče nasilje na prosvjedima u Los Angelesu protiv imigracijskih racija, što je Sheinbaum oštro odbacila i poručila da je učinila upravo suprotno i osudila nasilje sa svih strana.

"Claudia Sheinbaum je istupila i potaknula prosvjede u Los Angelesu i osuđujem je zbog toga", rekla je Noem novinarima u Bijeloj kući u utorak.

"Ne bi trebala poticati nasilne prosvjede koji se odvijaju. Ljudima je dopušteno mirno prosvjedovati. Ali nasilje koje vidimo nije prihvatljivo i neće se dogoditi u Americi", dodala je Noem.

Meksička predsjednica odgovorila joj je na prozivke u objavi na X-u, poručivši da je to "potpuno netočno" te priložila videosnimku s konferencije za medije u ponedjeljak na kojoj je zapravo osudila nasilje na tim demonstracijama.

"Paljenje policijskih automobila više se čini kao čin provokacije nego otpora. Mora biti jasno da osuđujemo nasilje sa svih strana", rekla je Sheinbaum na konferenciji za medije.

"Pozivamo meksičku zajednicu da djeluje mirno i da ne pribjegava provokacijama", dodala je Sheinbaum, uputivši istovremeno apel američkim vlastima da "poštuju ljudsko dostojanstvo i vladavinu prava".

Meksička čelnica, čija je vlada usred trgovinskih pregovora s Trumpovom administracijom, poručila je u objavi na X-u da je uvjerena da će se "nesporazum razjasniti".

Trump u vojnoj bazi Fort Bragg: "Strani neprijatelji" napadaju Los Angeles

Trump je rekao u utorak da "strani neprijatelji" napadaju Los Angeles, u kojemu od petka bjesne neredi otkako je njegova administracija pokrenula niz imigracijskih racija, poručivši da neće dopustiti nastavak bezakonja.

"Ova anarhija neće se nastaviti. Nećemo dopustiti da se napadaju savezni agenti, nećemo dopustiti da strani neprijatelji napadnu i osvoje američki grad", rekao je američki predsjednik u obraćanju u vojnoj bazi Fort Bragg u Sjevernoj Karolini.

"Ono što vidite u Kaliforniji je široko rasprostranjeni napad na mir, javni red i nacionalni suverenitet, predvođen izgrednicima koji nose strane zastave i namjeravaju potaknuti stranu invaziju na našu zemlju", izjavio je Trump pred nekoliko tisuća vojnika i civila.

U svom oštro formuliranom govoru u jednoj od najvećih vojnih baza u zemlji, republikanski milijarder nazvao je prosvjednike "životinjama".

Izviždana su imena guvernera Kalifornije Gavina Newsoma i bivšeg predsjednika Joea Bidena, obojice demokrata.

Trump i ministar obrane Pete Hegseth sudjelovali su u Sjevernoj Karolini na događaju povodom 250. obljetnice američke vojske, promatrajući vojnike kako demonstriraju napad specijalnih snaga na zgradu i koriste bacač raketa dugog dometa. Bila je to prva u nizu proslava obljetnice vojske uoči velike vojne parade u Washingtonu u subotu.