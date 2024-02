VIDEO/FOTO Krš i lom na kineskoj autocesti: Više od 100 automobila u lančanom sudaru, nekoliko osoba je ozlijeđeno

Nekoliko ljudi je ozlijeđeno u lančanom sudaru u kojem je sudjelovalo više od 100 automobila na zaleđenom dijelu autoceste u kineskom gradu Suzhou, izvijestili su u petak kineski mediji, a prenosi Reuters.

Uzrok nesreće ekstremni su vremenski uvjeti, stoji u priopćenju.

This is what happens when you get freezing rain / black ice somewhere where it doesn’t happen often. This morning in Suzhou pic.twitter.com/266BJ8osk4