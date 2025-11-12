VIDEO Drama na aerodromu: Zbog opasnog uljeza prizemljili sve avione

Medvjed je uočena na području blizu piste na aerodromu Iwate Hanamaki ubrzo nakon 13 sati po lokalnom vremenu u srijedu.
Iwate Hanamaki Airport had to halt takeoffs and landings for over an hour this afternoon after a bear was seen running around the airfields.
The bear left the grounds of the airport and was later found and captured by authorities.pic.twitter.com/cesPHfxlq0
Dolazni i odlazni letovi nastavljeni su u 14:30 nakon što su dužnosnici zračne luke potvrdili da više nema prijetnje sigurnosti.
Inače, Japan je od travnja zabilježio više od 100 napada medvjeda, s rekordnih 13 smrtno stradalih ljudi, pokazuju vladini podaci. Više od dvije trećine tih smrti dogodilo se u prefekturama Akita i susjednoj Iwate.