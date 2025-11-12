VIDEO Drama na aerodromu: Zbog opasnog uljeza prizemljili sve avione

Zračna luka u prefekturi Iwate, na sjeveroistoku Japana, ponovno je otvorila pistu nakon kratkotrajnog prekida letova.

Medvjed je uočena na području blizu piste na aerodromu Iwate Hanamaki ubrzo nakon 13 sati po lokalnom vremenu u srijedu.

Iwate Hanamaki Airport had to halt takeoffs and landings for over an hour this afternoon after a bear was seen running around the airfields.

The bear left the grounds of the airport and was later found and captured by authorities.

Dolazni i odlazni letovi nastavljeni su u 14:30 nakon što su dužnosnici zračne luke potvrdili da više nema prijetnje sigurnosti.

Inače, Japan je od travnja zabilježio više od 100 napada medvjeda, s rekordnih 13 smrtno stradalih ljudi, pokazuju vladini podaci. Više od dvije trećine tih smrti dogodilo se u prefekturama Akita i susjednoj Iwate.