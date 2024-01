VIDEO Još jedan sudar aviona: Otkazani letovi, službe utvrđuju ima li ozlijeđenih

Dva putnička aviona sudarila su se u japanskoj zračnoj luci New Chitose u utorak popodne. Zasad nije utvrđeno ima li ozlijeđenih.

Avion kompanije Korean Air, u kojem je u tom trenutku bilo 289 putnika, udario je parkirani avion kompanije Cathay Pacific, u kojemu tada još nije bilo putnika, rekla je vatrogasna služba.

Sudar se dogodio samo dva tjedna nakon prethodnoga, u kojem je avion Japan Airlinesa udario avion obalne straže, a tijekom kojeg je poginulo pet osoba.

#BREAKING



✈️💥A Korean Air and Cathay Pacific passenger aircraft collided at Hokkaido's Shin-Chitose Airport at around 5:30 on the 16th, according to NHK.



No injuries have been confirmed so far, according to the local police station.#Japan #planecrash pic.twitter.com/akrat2XUW4