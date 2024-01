VIDEO Drama na aerodromu: Na pisti se zapalio avion s oko 400 ljudi, letjelica se prepolovila

Avion kompanije Japan Airlines zapalio se na pisti aerodroma Haneda u Tokiju. Snimka aviona u plamenu objavljena je i na društvenim mrežama, a požar je u međuvremenu ugašen.

U avionu je u trenutku izbijanja požara bilo 367 putnika i svi su uspješno evakuirani, izvijestio je japanski javni servis NHK. Osim toga, i 12 članova posade uspjelo je pobjeći iz aviona.

Na snimkama s aerodroma vidi se da je avion u potpunosti izgorio i da se u jednom trenutku prepolovio.

A Japanese Airlines plane seems to have caught fire after crash landing at Haneda Airport



