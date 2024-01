Najavljena zabrana

Odzvonilo je apartmanima unutar zidina? "U povijesnoj jezgri niti jedan, nisu potrebni"

Svi oni koji su planirali otvoriti apartman unutar dubrovačkih zidina to za dva mjeseca više neće moći najavio je to dubrovački gradonačelnik u nedjelju u Dnevniku Nove TV, čija je ekipa provjerila što na to kažu građani, ali i oporba pred koju takav Plan i dokument tek treba doći i Gradsko vijeće treba ga izglasati.