Izrael žestoko napao Rafah, pogođeni šatori za raseljene, stradali žene i djeca: "To je humanitarno područje"

U izraelskim zračnim napadima na Rafah navodno je ubijeno 35 ljudi, a deseci su ozlijeđeni nakon što je Hamas lansirao raketne napade prema Tel Avivu prvi put u nekoliko mjeseci. U udaru u gradu na jugu Gaze pogođeni su šatori za raseljene osobe, tvrde palestinski medicinari. Snimke s mjesta događaja pokazuju velika razaranja, piše Sky News.

Međutim, izraelska vojska je rekla da su njezini zrakoplovi napali "hamasov kompleks" u Rafi u kojem su "djelovali istaknuti Hamasovi teroristi".

Ministarstvo zdravlja u Gazi koje vodi Hamas priopćilo je da je umrlo najmanje 35 ljudi, većinom žena i djece. Osudili su napad na područje prepuno stotina tisuća raseljenih ljudi.

Napad se dogodio u četvrti Tel Al Sultan u zapadnom Rafahu, gdje su se tisuće ljudi sklonile nakon što su mnogi pobjegli iz istočnih dijelova grada gdje su izraelske snage započele kopnenu ofenzivu prije više od dva tjedna.

Glasnogovornik Palestinskog društva Crvenog polumjeseca rekao je da će broj žrtava vjerojatno rasti kako bude odmicala potraga i spašavanje. Društvo je priopćilo da je Izrael tu lokaciju označio kao humanitarno područje i da ljudi ostaju zarobljeni usred razaranja.

Napad na Rafah Foto: Afp

"Napad je izveden protiv legitimnih ciljeva prema međunarodnom pravu, korištenjem preciznog streljiva i na temelju preciznih obavještajnih podataka koji su ukazivali na Hamasovo korištenje područja", u priopćenju su napisale Izraelske obrambene snage (IDF).

"IDF je upoznat s izvješćima koja pokazuju da je kao rezultat udara i požara koji je zapaljen, nekoliko civila u tom području ozlijeđeno. Incident se provjerava", napisali su.

