Hamas lansirao rakete na Tel Aviv

Hamas ispaljuje rakete prema području Tel Aviva u središnjem Izraelu prvi put u nekoliko mjeseci, piše BBC.

Aktivirana je protuzračna obrana poznatija kao Željezna kupola, a gradom odjekuju sirene.

Najmanje osam raketa ispaljeno je iz područja Rafaha u južnoj Gazi i nekoliko ih je presretnuto, rekla je izraelska vojska.

Raketne sirene oglasile su se i u drugim gradovima.

Hamas u priopćenju preuzima odgovornost za napad, prvi u centralnom Izraelu nakon šest mjeseci. Na svom kanalu Telegram Brigade al-Qassam rekle su da su rakete lansirane kao odgovor na ono što nazivaju "cionističkim masakrima nad civilima".

Izraelska hitna medicinska služba priopćila je da nema izvješća o žrtvama.

Napad signalizira da islamistička frakcija još uvijek može ispaljivati rakete dugog dometa unatoč više od sedam mjeseci razorne izraelske vojne ofenzive iz zraka i sa zemlje.

BREAKING🚨 Multiple Resistance missiles strike targets inside Tel Aviv. Israel iron dome in complete failure. Did they run out of Iron doom missiles during Iran's attack?



What's for sure is they will never defeat Hamas. pic.twitter.com/6m9Aj9z50e