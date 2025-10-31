Interpol 48 godina tražio muškarca zbog ubojstva: Uhićen je u susjedstvu

Gotovo pet desetljeća nakon što je, zajedno s ocem, osumnjičen za ubojstvo, austrijski državljanin uhićen je tijekom odmora u Italiji.

Nakon 48 godina bijega, pravda ga je sustigla u hotelskoj sobi na obali Ligurije.

Sedamdesetjednogodišnjak, koji je gotovo pola stoljeća izbjegavao pravosuđe, priveden je u hotelu u talijanskom gradu Savoni. Potraga za njim započela je još 1977. godine, kada je, prema optužbama, zajedno s ocem u Egiptu ubio muškarca s kojim je bio u dugotrajnom sporu oko zemljišta.

Nakon pucnjave, tada 23-godišnji osumnjičenik pobjegao je u Austriju, gdje se skrivao i kasnije dobio austrijsko državljanstvo.

Egipatski sud ga je u međuvremenu, u odsutnosti, osudio zbog tjelesne ozljede sa smrtnom posljedicom na pet godina zatvora, no međunarodna tjeralica ostala je aktivna.

Prema pisanju austrijskog lista Kronen Zeitung, muškarac je uhićen nakon što se pokušao prijaviti u hotel na popularnom turističkom odredištu. Kada je osoblje hotela provjerilo njegovu putovnicu, sustav je odmah prepoznao ime s Interpolove liste i obavijestio policiju.

Do dolaska specijalne jedinice osumnjičeni je već napustio hotel i krenuo prema Španjolskoj. No nekoliko dana kasnije vratio se u isto mjesto i tada je uhićen.

Muškarac se trenutno nalazi u zatvoru Marassi u Genovi, gdje čeka odluku o izručenju egipatskim vlastima.