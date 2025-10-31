Dvojica muškaraca proglašena su krivima za ubojstvo Hrvata Josipa Štroka na ulici u Dublinu prošle godine.

Na Središnjem kaznenom sudu, 44-godišnji Mark Lee, bez stalnog prebivališta, i 19-godišnji Anthony Delappe, iz Melrose Avenuea, Clondalkin, proglašeni su krivima većinom glasova za ubojstvo 31-godišnjeg Štroka.

Dvadesetjednogodišnji Connor Rafferty iz Castlegrange Closea u Clondalkinu izjasnio se da nije kriv za ubojstvo Hrvata. Porota je donijela oslobađajuću presudu u vezi s optužbom za ubojstvo protiv njega.

Sva trojica su se već izjasnila krivima za napad kojim su na istoj lokaciji nanijeli ozljede Štrokovom prijatelju, 29-godišnjem Davidu Družinecu.

Incident se dogodio 30. ožujka 2024., a Josip Štrok je preminuo četiri dana kasnije, 3. travnja 2024. od ozljeda tupim predmetom koje je zadobio u napadu, piše irski RTE.

Tužiteljstvo je izjavilo Središnjem kaznenom sudu da je Štrok više puta udaran nogama u glavu, šakama, gažen i pretučen. Leeja i Delappea je porota osudila nakon više od šest sati vijećanja. Pritvoreni su do izricanja presude 17. studenog.

Tužiteljstvo je tvrdilo da su trojica muškaraca napala dvojicu Hrvata nakon što im je rečeno da su napali 17-godišnjeg mladića na obližnjoj autobusnoj stanici.

Seoirse Ó Dúnlaing glavni tužitelj, u ime tužiteljstva, rekao je u svom uvodnom govoru da je optuženi znao da su Štrok i Družinec strani državljani te da je to "relevantno u slučaju".

Ranije danas, poroti je rečeno da bi mogli donijeti presudu većinom glasova.