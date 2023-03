Spasioci u subotu i dalje pretražuju krhotine na mjestu najteže grčke željezničke nesreće, no očekuju da će završiti spasilačku operaciju kasnije tijekom dana.

U sudaru u utorak poginulo je najmanje 57 ljudi, a ozlijeđeni su deseci kad se putnički vlak s više od 350 putnika sudario s teretnim na istoj pruzi.

Katastrofalna nesreća u središnjoj Grčkoj izazvala je izljeve bijesa i prosvjede širom zemlje te preispitivanje sigurnosnih standarda u željezničkom sustavu.

Šef postaje u obližnjem gradu Larissi uhićen je zbog nesreće, za koju vlasti okrivljuju ljudsku pogrešku, ali sindikati željezničara kažu da je bila neizbježna zbog nedostatka održavanja i neispravne signalizacije.

Očekuje se da se u subotu pojavi pred tužiteljem kako bi odgovarao na kaznenu prijavu za ometanje prijevoza i ugrožavanje života.

Vlak, koji je prometovao od Atene do sjevernoga grada Soluna, bio je prepun studenata koji su se vraćali nakon dugog prazničnog vikenda.

Policija je priopćila da je identificirano 54 tijela od 56 ljudi koje je rodbina prijavila kao nestale, i to gotovo svi iz DNK testova jer je nesreća bila stravična.

Neizmjerno je tužno čuti da obitelji žrtava nesreće tijela svojih najmilijih primaju u zapečaćenim kovčezima. Zamjenica ministra zdravstva najavila da će se identifikacija obaviti putem DNK, kako se obitelji ne bi trebali suočiti sa tijelima svojih najmilijih u ovoj situaciji.

Dosad se nitko nije pojavio tko bi dao uzorak DNK za identifikaciju tijela 57. žrtve. Svi putnici koje neće moći identificiarati smatrat će se nestalima.

"Proces identifikacije traje dugo i radi se u suradnji s Kriminalističkim odjelom policije. To je traumatično za rodbinu. Čekamo rezultate identifikacije. Odluka je da rodbina ne vidi i ne dolazi u kontaktu s ljudima koji više nisu živi i da im to bude što pogubnije za dušu", rekla je zamjenica ministrice zdravstva Mina Gaga za Sky, piše onlarissa.gr.

Ožalošćene obitelji obećale su da će tražiti pravdu.

"To je vrlo teška situacija", rekao je rođak za grčki radio SKAI. "Vidjet ćemo kako ćemo postupati (legalno), nećemo ništa pustiti, obitelji zahtijevaju da se oni ne izvuku", rekao je.

Sindikati željezničara organizirali su 24-satni štrajk od srijede. U petak su produžili štrajk za 48 sati, zahtijevajući jasan raspored vlade za provedbu sigurnosnih protokola.

