Prva izvješća navode da je putnički vlak vozio oko 160 km/h u trenutku nesreće te da je u njemu bilo oko 350 osoba. Tri prva vagona su se zapalila.

Spasioci koji su došli na mjesto sudara dvaju vlakova u Grčkoj zatekli su stravične prizore.

Kako je objavljeno, putnički vlak na relaciji Atena - Solun iskočio je iz tračnica ispred tunela Tempi nakon sudara s teretnim vlakom na relaciji Solun - Larissa. Najmanje 36 osoba je poginulo, dok ih je 85 ozlijeđeno. Nesreća se dogodila sinoć oko 23 sata.

Oba vlaka u potpunosti su uništena. Kako je došlo do nesreće, nije poznato, primarno je spasiti preživjele i pronaći sve mrtve i nestale.

Jedan od spasilaca koji je stigao na mjesto događaja pola sata poslije ponoći opisao je katastrofu koju je zatekao.

"Na mjesto nesreće poslali smo 20 volontera Crvenog križa. Prvim trima vagonima nije se moglo prići jer je izbio požar", rekao je spasilac Nikos lokalnim medijima.

❗️ Two trains collide in northern #Greece, killing at least 16 people and 85 were injured



Rescuers have been working to save passengers and extinguish a fire caused by the crash. There were about 350 people on the train.



It is not yet known what caused the collision. pic.twitter.com/QEyU5K91wG