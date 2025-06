U bogatoj ponudi hrane na tržnicama sve je teže razlikovati domaće od uvoznog. Udruga hrvatskih tržnica zato provodi projekt kojim se ističe da je riječ o domaćim proizvođačima i njihovom proizvodu.

Neki od njih su u četvrtak na zagrebačkom Dolcu i službeno dobili svoje certifikate. Na 50 hektara zemlje Kristina Budek je zasadila nekoliko vrsta povrća. Unatoč vremenskim neprilikama i tržišnim izazovima od proizvodnje ne odustaje.

"Od povrća najviše imamo zelja varaždinca, sadimo ga. Imamo proizvodnju od sjemena do kraja, sijemo sadimo i onda ga kiselimo, prodajemo na tržnici Kvatrić", rekla je za Dnevnik Nove TV.

U boljem plasmanu proizvoda pomaže joj Udruga hrvatskih tržnica sa suradnicima. Dodjelom certifikata ''Proizvodi hrvatskog seljaka'' Kristini, ali i brojnim drugim poljoprivrednicima lakše je pronaći put do kupaca. S druge strane, sve su glasniji i oni koji se žale na visoke cijene i uvoz.

"To su samo političke mogućnosti da se forsira domaća proizvodnja, a mi smo u EU i to je jedna kuća, nema ograničenja uvoza i to je sudbina naše privrede“, rekao je jedan od kupaca.

To potvrđuju i brojke. U 2024. godini uvezeno je više od 70 tisuća tona krumpira i više od 36 tisuća tona crvenog luka i češnjaka. U udruzi tržnica kažu - problem sve većeg uvoza i nelojalne konkurencije nadilazi njihove mogućnosti.

Više detalja o problemima proizvođača i borbe na tržištu, pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Elvire Gašparović